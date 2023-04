Een schilderij uit het Stedelijk Museum Schiedam aan de muur, het kan

Instellin­gen kunnen vanaf maandag beroep doen op noodfonds, als tegemoetko­ming voor hoge energiere­ke­ning

Culturele instellingen in Schiedam zijn blij met het noodfonds van de gemeente Schiedam. Dat is bedoeld als tegemoetkoming in de stijgende energiekosten. ,,Dat is bittere noodzaak.’’