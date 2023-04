Gebakjesboete zorgde voor nodige discussie over strafblad, zegt blije advocaat (en ook de Voedselbank is blij)

Geld voor gebakjes­boe­te naar de Voedsel­bank, een van de beroemdste prenten van het land is gesepo­neerd

Een van de beroemdste boetes van Nederland is geseponeerd. De Schiedammers Taco en Lou hoeven de gebakjesboete niet te betalen. Geld dat was ingezameld, is geschonken aan de Voedselbank.