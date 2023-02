Gemeente kan busjes niet uit de straten weren, parkeeroverlast blijft in Schiedam-West

Slachtof­fer snelheids­dui­vel ligt vele maanden na ongeluk in kritieke toestand in ziekenhuis

Het slachtoffer van een snelheidsduivel ligt vele maanden na de botsing op de Molenvliet in Rotterdam-Lombardijen opnieuw in kritieke toestand in het ziekenhuis. De 24-jarige Rotterdamse chauffeur zou met 128 kilometer per uur over de stadsweg zijn gescheurd, toen hij de scooterrijdster vorig jaar oktober schepte.