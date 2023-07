Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Schiedam vandaag

De gemiddelde trucker is 61 jaar, gelukkig zijn daar Robera, Janneke en Vincent!

Met meer dan 14.000 openstaande vacatures smácht de transportsector naar nieuwe truckers. En als je bedenkt dat de gemiddelde trucker 61 jaar oud is, begrijpt iedereen dat dit probleem niet snel opgelost is. Gelukkig zijn daar nu Robera (23), Janneke (18) en Vincent (25) - gezichten van een nieuwe lichting chauffeurs. ,,Dit is echt supervet!”