Vrouw dacht juiste te doen door niet te gaan rijden, maar zes uur later zit alcohol nog steeds in haar bloed

Haar beslissing om te blijven slapen op het adres waar ze een feestje had was een bewuste. M. M. had te veel alcohol op. Toen de Maassluise de volgende ochtend alsnog in de auto stapte, deed ze dat echter niet met een kater. Niet veel later liep M. die kater alsnog op, toen ze een hardloopster aanreed op de Gaagweg in Maasland, en ze nog steeds te veel alcohol in haar bloed had.