Half bewolkte middag en avond in Schiedam

Dat leuke festival gaat dit jaar niet door, of vraagt ineens entree

U wilde deze zomer naar uw favoriete festival? Dan heeft u zomaar kans dat het niet doorgaat, of dat u anders dan al die voorgaande jaren ineens entree moet betalen. Oorzaak: de stijgende kosten waardoor steeds meer festivals in de problemen raken. ,,Voorheen kostte het afsluiten van een straat met beveiligers ongeveer 5.000 euro. Nu is dat 20.000 euro.”