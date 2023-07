Helder weer in Schiedam vandaag

Rotterdam­mer gewond bij steekinci­dent in Capelle, 40-jarige vrouw aangehou­den

Een 34-jarige Rotterdammer is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Fresco in Capelle aan den IJssel. Een 40-jarige vrouw die in de woning aanwezig was, is aangehouden.