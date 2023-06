Heldere dag in Schiedam

Burgemees­ter sluit woning aan Peter van Anrooylaan vanwege drugshan­del

Op last van burgemeester Rensen van Maassluis is donderdag een woning aan de Peter van Anrooylaan gesloten. In het pand werden middelen en voorwerpen aangetroffen die wijzen op het maken of verkopen van drugs. De sluiting geldt voor drie maanden.