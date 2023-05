Het is bijna zover: het IDDF in Schiedam gaat van start

Graffiti-ar­tiest brengt na 6 jaar weer een Feyenoord-kunst­werk uit: ‘Mix van euforie en trots’

Na de gewonnen uitwedstrijd bij Ajax in maart wist de Rotterdamse graffitikunstenaar Marcel Labrie (47) het zeker: Feyenoord wordt kampioen. Direct daarna ging hij aan de slag met een artistieke ode. Nu is het af: ,,Feyenoord is mijn club en een van mijn inspiratiebronnen als kunstenaar.”