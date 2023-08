Hoeveelheid grote zonneparken in Zuid-Holland inmiddels opgelopen tot zes

Opgelet: extra snelheids­con­tro­les in Maassluis deze maand

In de maand augustus wordt er door de politie extra gecontroleerd op de snelheid van het verkeer in Maassluis. Dat gebeurt met behulp van flitspalen, trajectcontroles of een lasergun. Ook rijden de agenten in een surveillanceauto met een geijkte snelheidsmeter.