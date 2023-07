Smullen! In de Glasfabriek komt dit Asian BBQ restaurant

Vraagte­kens bij discussie over Palestina in oud Joods bejaarden­te­huis

Leefbaar Rotterdam zet grote vraagtekens bij een discussieavond over de bezetting van Palestina die woensdagavond plaatsvindt in een voormalig Joods bejaardentehuis in Rotterdam-Delfshaven. De partij noemt het ‘ranzige provocatie’. Organisator Freedom Flotilla Coalition reageert verbaasd.