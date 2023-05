Lekker weer in Schiedam vandaag

Krijgen bewoners van beruchte schimmelwo­nin­gen urgentie? ‘Stop met de wel­les-nie­tes spelletjes’

Wethouder Antoinette Laan (VVD) laat uitzoeken of de bewoners van de beruchte ‘schimmelhuizen’ in Schiedam in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Daarmee kunnen zij in de Staatsliedenbuurt sneller een andere woning vinden. ,,Laat deze mensen niet nog een winter in de kou staan.’’