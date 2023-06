Lekker weer in Schiedam vandaag

Nieuwe burgemees­ter Schiedam werd beticht van schaamte­loos baantjesja­gen: ‘Dat is flauwekul’

Schiedam, Stadskanaal, Eemnes, Montfoort, Curaçao, Trinidad, Vlaardingen, Leidschendam-Voorburg en nu weer Schiedam. De 65-jarige Jules Bijl is de komende tijd waarnemend burgemeester in Schiedam. Hij is weer thuis, want hij is opgegroeid in de hongerput, zoals de wijk Nieuwland genoemd werd.