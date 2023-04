Met deze oranjelikeur willen Yuri en Tim Ketel 1 achterna: ‘We hebben er veel plezier in’

Oud-collega herkende in hologram de verdachte van dertien jaar oude verkrach­tings­zaak

Een collega van de man, die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor twee verkrachtingen en een poging daartoe, herkende hem op het hologram dat in 2021 door de politie werd verspreid. Deze maandag was de eerste zitting in zijn strafzaak.