Miljoenen naar zwembad Groenoord, maar dat lijkt slecht nieuws voor zwembad Zuid

Kloetinge is Kloetinge niet in de schaduw van de Kuip

Een tik op de kin. Kloetinge leed zaterdag in Rotterdam een pijnlijke nederlaag tegen Feyenoord, maar de tweede verliespartij in de vierde divisie werd met opgeheven hoofd geïncasseerd. ,,Ik heb nu al weer zin in volgende week’’, zei trainer Jurriaan van Poelje.

30 januari