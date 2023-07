Omwonenden die strijden voor veiligheid op beruchte overlastlocatie, geven hoop op: ‘Er gebeurt niets’

Winkeliers Geuzen­plein in spanning voor jaarwisse­ling na de chaos en relletjes van vorig jaar

Winkeliers op het Geuzenplein in de Schiedamse wijk Woudhoek kijken met spanning naar de jaarwisseling. Zij hopen niet op een herhaling van vorig jaar. Toen was het in delen van Schiedam Noord bijzonder onrustig. Een grote groep jongeren veroorzaakte ongeregeldheden. ,,Het is spannend.’’