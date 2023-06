Ooit werd hier een beroemde borrel gemaakt, nu zijn de eerste bewoners aan het klussen

Explosief materiaal in busje en woning zouden bedoeld zijn voor plofkraak: ‘Supermarkt ontsnapt aan ravage’

In een Vlaardingse woning, midden in een woonwijk, treft de politie dit voorjaar allerlei explosief materiaal aan. Ook in een busje voor de deur liggen spullen waarmee je moeiteloos een plofkraak kan plegen. De politie weet dan nog niet dat het doel een pinautomaat in het lokale winkelcentrum is, maar staat wel op scherp.