Op deze dag opent de nieuwe bierbrouwerij in de Glasfabriek (en zo scoor jij gratis bier!)

Met video Woeste actrice blokkeert winkel­straat in het centrum van Rotterdam met smerige afvalberg

De Rotterdamse actrice Dewi Reijs is klaar met de afvalberg in de steeg achter het kantoor van haar bedrijf The Buddy Film Project. Omdat de gemeente die niet opruimde, gooide ze dinsdagochtend 09.45 uur alles midden op de Karel Doormanstraat in het centrum van Rotterdam.