Op woonerven wordt nog te vaak te hard gereden, daarom komt Schiedan met speciale ‘veiligheidsbox’

Het is een grote ergernis van bewoners van woonerven: auto’s die harder rijden dan de maximaal toegestane 15 kilometer per uur. De gemeente Schiedam komt daarom met speciale VerkeersveiligheidsBoxen, waarmee woonerven zo verkeersveilig mogelijk gemaakt kunnen worden. Het eerste exemplaar wordt woensdag uitgereikt aan bewoners van Kethel-Oost.

Volgens de gemeente Schiedam houdt helaas niet iedereen zich aan de maximumsnelheid en regels op de woonerven. Zo wordt er onder andere buiten de parkeervakken geparkeerd en niet op de aanwezige voetgangers gelet.

Daarom is de VerkeersveiligheidsBox voor woonerven ontwikkeld. In Schiedam zijn veel straten ingericht als woonerf, een plek waar voetgangers overal mogen lopen en kinderen overal spelen. Er zijn geen trottoirs en parkeren mag alleen in vakken aangeduid met een ‘P’.

Eerste gemeente

Woensdag overhandigt wethouder Frans Hamerslag de eerste Schiedamse VerkeersveiligheidsBox aan bewoners van Kethel-Oost. De box bevat allerlei middelen om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid op woonerven. Zoals flyers, posters, klikostickers, bedrukte hesjes, stoepkrijt en fietsbellen.

Schiedam stelt de eerste gemeente in Nederland te zijn die een VerkeersveiligheidsBox inzet die speciaal is bedoeld voor woonerven. Andere gemeenten bieden vooral veiligheidsboxen aan voor straten waar de snelheid maximaal 30 kilometer per uur is.

De box is beschikbaar voor mensen die wonen aan een woonerf en die zich willen inzetten voor een verkeersveiliger buurt. Wie in zijn of haar eigen buurt aan de slag wil met de VerkeersveiligheidsBox, kan er een aanvragen door een e-mail te sturen naar verkeersveiligheid@schiedam.nl.

