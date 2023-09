Op zoek naar de allerbeste band van Schiedam: ‘Het wordt een leuke zoektocht’

GA Eag­les-eigenaar uit Ermelo betrokken bij bonje over een Instagram-ac­count: ‘Ach, het is maar geld’

Een bitchfight over big bags kan een kostbaar geintje worden voor Kees Vierhouten, de Ermelose eigenaar van Go Ahead Eagles. Een rechtszaak waarin een van zijn bedrijven en een concurrent elkaar meeslepen, gaat waarschijnlijk veel meer kosten dan de inzet van hun ruzie waard is. ,,Ach, het is maar geld.’’