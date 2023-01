Pim liet kinderen vliegen door de Margriethal en wil nu het centrum aantrekkelijk houden

indebuurtPim Schenkelaars (64) komt zelf niet uit Schiedam, maar heeft grote plannen met het centrum. Als nieuwe centrummanager (we leggen zo uit wat dat is) hoopt hij vooral dat ondernemers gaan samenwerken. “Als je dat niet doet – en iedereen op zijn eigen eilandje blijft – gebeurt er niks. Ondernemers zien dat het werkt en dat smaakt naar meer.”

Volledig scherm © Foto: indebuurt

Pim Schenkelaars is sinds kort de centrummanager van Schiedam. Een centrumwattes? “Als centrummanager help je ondernemers van de binnenstad in het contact met de gemeente. Mijn taak is om het goede ondernemersklimaat dat we hebben te houden”, legt Pim uit. “Dit doe ik vooral door veel te luisteren. Met de gemeente en ondernemers denk ik mee hoe we de binnenstad aantrekkelijk houden. Ik zet hierbij in op samenwerking, dat is een soort mantra voor mij.”

Op een bezem door de Margriethal

Ondanks dat Pim zelf geen Schiedammer is, kent hij de stad goed. “Ik werkte ruim twintig jaar voor de gemeente Schiedam en organiseer al bijna vijfentwintig jaar de intocht van Sinterklaas”, vertelt hij. Momenteel woont Pim op het Zeeuwse eiland Noord-Beveland en werkt hij twee dagen per week in Schiedam. Op dinsdag en donderdag is hij in SHOP, dé ontmoetingsplek voor Schiedamse ondernemers, op Hoogstraat 140 te vinden. De rol van Pim maakt deel uit van Stichting Centrummanagement Schiedam, die zich inzet voor een bloeiende binnenstad.

In zijn huidige woonplaats was Pim een aantal jaar wethouder en in Schiedam werkte hij in het Stedelijk Museum. Ook was hij betrokken bij allerlei evenementen voor de jeugd, zoals Jeugdland en een Pokémon ruilbeurs. “De Harry Potter Trail in de Margriethal zal ik nooit vergeten, waar we kinderen van de ene kant naar de andere kant van de Margriethal lieten ‘vliegen’ op een bezemsteel.”

Als ze maar kopen

“Ik hoor regelmatig mensen zeggen: ‘Er loopt niemand op de Hoogstraat’. Mijn reactie is dan: ‘Ze hoeven hier niet te lopen, als ze maar kopen’. De veelzijdigheid en diversiteit in deze winkelstraat is juist een voorbeeld voor andere delen van de binnenstad.

Quote Samenwer­ken is belangrijk, maar je moet wel iedereen zijn eigen ding laten doen

De gemeente wil diezelfde veelzijdigheid en diversiteit aan winkels als in de Hoogstraat terugzien op de Broersvest. “Ik wil wel eerst de wensen van de ondernemers horen.” En dat je dan niet iedereen tevreden kunt houden en dus ook wel eens nee moet zeggen, is niet erg. Wel is het dan belangrijk om je antwoord goed te motiveren en uit te leggen.”

Leefbare binnenstad

“Een leefbare binnenstad is in het belang van de ondernemer. Als het regent bij de een, druppelt het bij de ander.” Profiteren van elkaars succes is niet het enige dat belangrijk is volgens Pim. “Je kan elkaar inspireren en motiveren en vanuit het centrummanagement ondersteunen wij dat. Samenwerken is belangrijk, maar je moet wel iedereen zijn eigen ding laten doen.”

Quote Ik hoop dat de Schiedam­mer de binnenstad blijft vinden

Deze week maakt hij een kennismakingsrondje om iedereen te leren kennen. Hij hoopt dat Schiedammers naar het centrum blijven komen. “Daar maak ik me hard voor.”

Wie is de volgende Schiedammer van de week?

Heb jij ook een bijzonder verhaal? Of ken je een Schiedammer die wij écht moeten interviewen? Laat het weten via schiedam@indebuurt.nl. Deze Schiedammers gingen je voor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Schiedam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!