opinie Waarom de Rotterdam­se thuisplus­flat een zegen is

Het streven naar thuisplusflats in élke Rotterdamse wijk is van groot belang. Op die manier kunnen ouderen zorgeloos worden in hun eigen vertrouwde wijk. Maar ook van groot belang is de keuzevrijheid van Rotterdammers voor wat betreft de aanbieders van deze thuisplusflats, zo betoogt Caroline Aafjes-Van Aalst, raadslid namens Leefbaar Rotterdam.