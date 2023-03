Roddel en achterklap leidt tot poging doodslag: ‘Bestelbus als wapen gebruikt’

Amateurzan­gers uit Maassluis en omgeving brengen Matthäus Passion: ‘Elke dag geoefend’

Meezingen in een grote uitvoering van de Matthäus Passion: het is voor veel amateurzangers een droom die vaak buiten hun bereik blijft. Zo niet in Maassluis: vrijdag 31 maart bezingen amateurkoorleden samen met professionals de lijdensweg van Christus in de Groote Kerk.