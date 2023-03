Schiedamse burgemeester Cor Lamers krijgt een dubbel afscheid bij zijn vertrek

Lamers: geroemd om zijn rol na geruchtma­ken­de affaire Verver, maar ook berucht om zijn strafkof­fie

Uit het niets kondigde Cor Lamers zijn vertrek als burgemeester van Schiedam aan. De gemeenteraad roemt hem om zijn rol na de affaire Verver, maar is ook kritisch. ,,Ik zeg niet dat zijn houdbaarheidsdatum is verstreken, maar het is altijd goed om in de spiegel te kijken.’’