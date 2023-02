Schiedamse Hoogstraat krijgt jeneververlichting: ode aan het rijke verleden

De stress wordt voor buschauf­feurs steeds groter, en het leven duurder: Dirk laat zijn bus vijf dagen staan

Dit is Dirk. Normaal is Dirk van Leeuwen (63) een gedreven buschauffeur, want dat is hij al zijn hele leven. Maar vanaf maandag staakt hij, vijf dagen achtereen. Tot onbegrip van zijn baas, de RET. Maar dat begrijpt Dirk dan weer niet. ,,We staken niet voor onze lol. Daar is niks leuks aan.”

5 februari