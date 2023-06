Schiedamse wethouder Antoinette Laan laakt aanpassing Huisvestingswet: ‘Betutteling ten top’

indebuurt.nl Toen in Vlaardin­gen: Zo zag het Haring & Bierfeest er vroeger uit

Komend weekend, op 23, 24 en 25 juni, mogen we weer lekker ouderwets genieten van ons eigen Haring- en Bierfeest. Tijd om herinneringen op te halen en natuurlijk ook om nieuwe herinnering te maken. Om je op weg te helpen en vast in de stemming te komen doken we een video op, van het Haring & Bierfeest in 1979. Kijk je mee?