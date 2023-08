Stevige buien met een enkele keer onweer in Schiedam vandaag

Eric doneert 19.000 euro aan Erasmus MC Foundation voor onderzoek naar zeldzame vorm van kanker

19.000 euro voor onderzoek naar neuro-endocriene tumoren (NET): dat is wat Eric Schneijdenberg (55), die zelf in 2019 gediagnostiseerd is met NET, doneert aan de Erasmus MC Foundation. Het bedrag heeft Schneijdenberg opgehaald tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. ,,Er zijn misschien geen duizenden mensen in Nederland met deze zeldzame kanker, maar elk is er een te veel.”