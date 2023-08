Oefenduels zeggen Maas­sluis-aanvoerder niets: ‘Je moet niet kampioen van de voorberei­ding worden’

Het had zomaar zo kunnen zijn dat Excelsior Maassluis zaterdag niet zou beginnen aan het nieuwe seizoen in de tweede divisie, maar een trede lager. Zover kwam het na een spectaculaire ontsnapping in de laatste speelrondes niet. Deze zomer werd aan de Lavendelstraat druk getimmerd aan de selectie.