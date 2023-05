Van luxe villa tot stadspand: zoveel miljoenenwoningen telt Schiedam

Impasse in aanpak schimmelwo­nin­gen: uitverhui­zing mogelijk pas over twee jaar

Bewoners van de schimmelhuizen in de Staatsliedenbuurt in Schiedam kunnen op z'n vroegst in 2025 naar een nieuwe woning. De oorzaak: er is nog steeds geen overeenkomst bereikt voor sloop en nieuwbouw in de buurt. Dat stelt verhuurder Woonplus in een brief aan de gemeente Schiedam. De verhuurder vindt dat ‘onaanvaardbaar'.