Van verplaatsen van schaaktafels tot voederverbod: dit zijn de nieuwste Schiedamse plannen

Extra geld voor betere bereikbaar­heid en openbare ruimte Nieuw Mathenesse en Schieveste

Een ondergrondse parkeergarage bij de Horvathweg is nog het meest in het oog springend wat de gemeente Schiedam van plan is met de 12 miljoen euro vanuit Den Haag. Daarnaast gaat de Boerhaavelaan op de schop en moeten de oevers van de Schie groener worden.