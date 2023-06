Vandaag kans op bewolkte dag in Schiedam

Noor verloor als kind haar moeder aan kanker, nu zwemt ze om die ziekte uit de wereld te helpen

Op jonge leeftijd verloor Noor de Smit (25) haar moeder aan de gevolgen van borstkanker. Nu zwemt ze om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. Samen met honderd anderen nam ze deel aan de Swim4Daniel, onderdeel van de campagne Maak Kanker Kansloos. ,,Het is echt indrukwekkend wat we hebben opgehaald.”