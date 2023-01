Voor deze dingen fietst Rotterdammer Jord speciaal naar Schiedam

indebuurtJord Kat Angelino (30) uit Rotterdam heeft een eigen creatieve studio en komt graag in Schiedam. Vorige week stapte Jord met een tas vol kaarten op de fiets om die op een inspirerende plek te schrijven. Hij kwam uit bij de bieb in de Korenbeurs. “Ik vond het een mooi gebouw en zag dat het open was, dus besloot om een kijkje te nemen.”

Volledig scherm © Jord schrijft zijn eerste nieuwjaarskaart aan de leestafel van De Korenbeurs. | Foto: indebuurt

Omdat Jord in Delft werkt, komt hij – op zijn elektrische fiets – altijd door Schiedam. Hij vindt het heerlijk om hier het stadse van Rotterdam even achter zich te kunnen laten. “Ik krijg in Schiedam dat Delftse, dorpachtige gevoel. Het is lekker dichtbij en ik kom altijd wat leuks tegen. Zoals de molens of het Jenevermuseum.” Tijdens een van zijn fietstochtjes besloot hij zelfs voor een Schiedamse orthodontist te kiezen. “Ik had last van mijn kaak en toen ik door een leuke wijk fietste zag ik een orthodontistenpraktijk zitten. Ik dacht: ‘Als ik mij hier inschrijf, heb ik meteen een reden om nog vaker naar Schiedam te komen!'”

Een jaarlijks terugkerend ritueel

Wij troffen Jord vorige week aan de leestafel van de bibliotheek in de Korenbeurs. Hij had vakantie en dus de tijd om meer van Schiedam te ontdekken. “Zo vond ik deze fijne plek om mijn stapel nieuwjaarskaarten te schrijven.” En daar was hij wel even zoet mee. Toen we hem aanspraken, zette hij net het laatste adres op de zeventiende en laatste envelop. Tijd voor het echte werk: “Ik schrijf op elke kaart een persoonlijke boodschap. Van die voorgedrukte kaarten, daar doe ik niet aan.”

Jord schrijft ieder jaar nieuwjaarskaarten. “Met kerst krijgt iedereen al kaartjes.” Dit jaar is het extra belangrijk om zijn vrienden en familie zijn nieuwjaarswensen over te brengen. “Ik had met oud en nieuw buikgriep en heb toen dus niemand gezien. Ja, via WhatsApp kreeg ik wel te zien wat ik allemaal moest missen.”

Kaarten ontworpen door vriendin

Jords kaarten met gezellige designs zijn ontworpen door Josien Verhoeckx, een vriendin van hem. “Ze gaan naar vrienden, oude buren, oppasadresjes en mijn ouders. Een paar kaarten heb ik gereserveerd voor zakelijke relaties.” Er zitten zelfs een paar Schiedammers tussen de ontvangers van Jords nieuwjaarswensen.

Volledig scherm Kaarten ontworpen door Josien Verhoeckx. | Foto: indebuurt

Gelukkig had Jord nog een paar kaarten over, want hij bedacht ineens dat zijn vriend nog niet in de lijst met ontvangers staat. “Die zit nu in Oostenrijk, dus die krijgt er ook een! Alleen nog even het adres opzoeken.” Hoe hij in dit digitale tijdperk aan alle benodigde adressen komt? “Als ik bij iemand op bezoek ben geweest, sla ik het adres in een Google label op en zo heb ik ze altijd bij de hand.”