Voor het eerst ook groot scherm op de Grote Markt voor kampioenswedstrijd Feyenoord

Dodelijke schietpar­tij in woning betrof vermoede­lijk gezin, maar naar het waarom blijft het gissen

Een dag na de fatale schietpartij in een woning in de Rösener Manzstraat in Rotterdam-West is nog veel onduidelijk. Wie is het 47-jarige slachtoffer en wat was zijn relatie tot de 18-jarige verdachte? De politie houdt het op een conflict in de ‘relationele sfeer’.