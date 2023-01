Vraagtekens rond dode man (59) in Schiedamse woning, verdachte aangehouden

column Ze waren nu 70 geweest, maar ze werden nooit ouder dan 0

Mijn opa was een arme Zeeuwse boerenknecht, die begin vorige eeuw het geluk zocht in Rotterdam. Uiteindelijk groeiden uit hem en oma vier kinderen op, onder wie mijn moeder. Rotterdam werd hun stad. Maar toen in 1953 in het oude land de dijken braken - en achtergebleven familie en vrienden in de golven verdronken - was het verdriet niet te beschrijven.

