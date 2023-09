Vuilniswagens in Schiedam, Vlaardingen en Capelle blijven aan de kant door vandalisme

De kans op een fietsonge­luk is hier het grootst

Een ongeluk zit in een klein hoekje en dat geldt zeker voor fietsers in Zuid-Holland. Sterker nog: het is de ‘minst fietsveilige provincie’ van het hele land. Vooral in Leiden, Wassenaar, Den Haag, Midden-Delfland en Noordwijk is de kans op een fietsongeluk het grootst.