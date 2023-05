Welke Schiedammer weet nog iets over filmstudio uit 1927?

Het gemeentearchief Schiedam is op zoek naar Schiedammers met informatie of beelden over Eureka. Nu zal er niet meteen een lichtje gaan branden en dat is niet gek. Eureka is namelijk een filmstudio uit 1927 die even was gevestigd in Schiedam.