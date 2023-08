Heilige Titus Brandsma krijgt gedenkdag in Friesland

Pater-karmeliet Titus Brandsma, die vorig jaar door paus Franciscus heilig is verklaard, krijgt een eigen jaarlijkse gedenkdag in Friesland. Brandsma (1881 - 1942) werd geboren in Oegeklooster bij Bolsward en heeft in de provincie zijn sporen achtergelaten. In Friesland is ook een fietsroute uitgezet tussen Dokkum, Leeuwarden, Bolsward en Schiermonnikoog, aldus het bisdom Groningen-Leeuwarden.