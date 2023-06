Bewolkte dag op Schiermonnikoog

Taakstraf voor dood door schuld in GHB-zaak Heerenveen

Een 49-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur wegens dood door schuld in de Heerenveense GHB-zaak. Lisette Elzinga (26) dronk op 15 oktober 2021 in de woning van de man uit een waterflesje met daarin pure GHB. Ze overleed tien dagen later in het ziekenhuis.