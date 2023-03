De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart verschillen sterk per gemeente: hoe zit het op Schiermonnikoog?

Boekenweek­ge­dicht van Tsead Bruinja in zowel Fries als Nederlands

Het Boekenweekgedicht is dit jaar geschreven door Tsead Bruinja. Het gedicht, met de titel Anders ben ik met jou, is zaterdag te lezen in Trouw. Volgens boekenkoepel CPNB, de organisatie achter de Boekenweek, heeft Bruinja een primeur omdat het gedicht zowel in het Nederlands als het Fries verschijnt.