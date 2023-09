Geregeld zon, maar ook enkele wolken op Schiermonnikoog vandaag

Noordelij­ke natuurorga­ni­sa­ties willen gezamen­lijk waterbe­leid: ‘We moeten naar veel flexibeler systeem’

Acht natuurorganisaties in het noorden van het land willen dat Friesland, Groningen en Drenthe een gezamenlijk waterbeleid voeren. Om ook voldoende water te hebben in de toekomst, willen ze dat er meer water wordt vastgehouden tijdens natte periodes zodat het kan worden vrijgegeven als het droog is. Deze voorstellen deden de organisaties vrijdagochtend tijdens een ontbijt met de verantwoordelijke gedeputeerden uit de drie noordelijke provincies aan het Paterswoldsemeer.