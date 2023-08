Commissie­lid vervangt Fries Statenlid Christen­Unie na klachten

Het Friese Statenlid namens de ChristenUnie Margreet Jonker wordt tijdelijk vervangen door commissielid Petra Ellens, zegt fractievoorzitter Jantsje van der Veen. Jonker is voor zestien weken geschorst nadat er klachten over haar waren binnengekomen. Het is niet bekend om wat voor klachten het gaat.