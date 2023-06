Heldere dag op Schiermonnikoog

Wetterskip Fryslân stopt met maaien dijken om droogte­scha­de te voorkomen

Wetterskip Fryslân stopt voorlopig met het maaien van de dijken om droogteschade te voorkomen. Volgens het schap is in het verleden gebleken dat het bij grote droogte beter is om het gras op waterkeringen lang te houden. Gras zorgt via het wortelstelsel voor een stevige bekleding van een dijk.