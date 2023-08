Hele Nederlandse kust voor tiende keer schoongemaakt

Groningen eist duidelijk­heid over gasbesluit: ‘Neem zorgen weg’

Overheden in de provincie Groningen eisen dat demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) duidelijk vastlegt hoe en onder welke voorwaarden eventueel toch nog gas gewonnen kan worden uit het Groningenveld. De regionale overheden zien in het ontwerpbesluit onder meer onduidelijkheid over de gasputten die na 1 oktober op ‘waakvlamniveau’ open zouden kunnen blijven. Ze roepen Vijlbrief op de zorgen bij inwoners weg te nemen en ‘mogelijke maatschappelijke ontwrichting’ te voorkomen.