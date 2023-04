Meer nieuwbouwwoningen gebouwd op Schiermonnikoog

Heerenveen wil stadionver­bod voor daders vuurwerkac­tie: ‘We zijn enorm boos’

sc Heerenveen heeft drie personen, die afgelopen zaterdag betrokken waren bij het gooien van vuurwerk tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ, aangemeld voor een landelijk stadionverbod. De club heeft in totaal tien personen in beeld. De zeven andere betrokkenen worden zolang het onderzoek loopt uit het stadion in Heerenveen geweerd, meldt de club.