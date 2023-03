Op Schiermonnikoog is het aantal mensen met een WW-uitkering gelijk gebleven

Op Schiermonnikoog is het aantal inwoners met een werkloosheidsuitkering momenteel gelijk aan dat van 2022. Dat is opvallend, want landelijk is het aantal juist afgenomen. Ten opzichte van 2020 nam het aantal werklozen wel af. Op Schiermonnikoog is het sindsdien zelfs gehalveerd.