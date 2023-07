Afzetlint rondom bultrugvrouwtje tegen souvenirjagers en enge ziektes

MET VIDEO Jongen (18) uit Goes overleden bij ongeval tussen bestelauto en vrachtwa­gen bij Antwerpen

Een 18-jarige jongen uit Goes is maandagavond om het leven gekomen bij een ongeval op de A12 richting Antwerpen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Stabroek, zo'n vijf kilometer van de grens met Nederland. De jongen zat als bijrijder in een bestelwagen. De chauffeur raakte gewond.