Annebelle en haar oma waren bij de herdenking: ‘Wij hadden het al koud. Kun je nagaan hoe het tóen was’

‘Moet je voorstellen: opeens je beste vriend weg’

,,Een vriendin van mijn moeder werkt in het museum en zij had gevraagd of wij dat leuk zouden vinden”, vertelt Annebelle. ,,Best bijzonder dat je aan zoiets mag meedoen.” Net als oma werd Annebelle geraakt door de persoonlijke verhalen: van Mina Verton en Piet Vreeswijk, die de overstromingen als kind hebben meegemaakt. ,,Moet je je eens voorstellen: dan is opeens je beste vriend weg. Alleen omdat ze toen niet goed voor de dijken hebben gezorgd”, zegt Annebelle. Of het verhaal over Jos de Boet, dat burgemeester Jack van der Hoek in zijn toespraak aanhaalde. Jos verloor in de rampnacht 42 familieleden, onder wie zijn vader, moeder en elf broertjes en zusjes. ,,En ik vind dat de kinderburgemeester het ook heel goed deed.”