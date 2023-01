Baby Teun werd in een rieten koffertje uit het zolderraam de roeiboot in gedragen; ‘Mijn echtgenote zei: wat moet je er mee? Naar de stort?’

de agenda Eerst naar de banenmarkt, daarna feesten bij Aemstie Alive

De zestiende editie van Aemstie Alive zit eraan te komen. Ein-de-lijk kan het weer. En blijkbaar kan het publiek niet wachten, want de zaterdagavond is stijf uitverkocht. De vrijdagavond is gereserveerd voor de teenagers, maar op de banenmarkt die daaraan vooraf gaat, is iederéén welkom. Net als het publiek heeft ook de organisatie er weer veel zin in.

23 januari