Beeldend kunstenaar Senad Alic is weer even terug op de plek waar zijn leven in Nederland begon

Senad Alic was even terug in dit dorp waaraan hij warme herinneringen koestert. Hij woont al vele jaren in Amsterdam en heeft zich ontwikkeld als veelzijdig kunstenaar. Zaterdagmiddag vertelde hij in het Kerkje van Burgh over zijn leven en zijn werk, vooruitlopend op de zomerexpositie hier waar een selectie van zijn werk te zien zal zijn.