Panama Papers nekken Dirksland­se ondernemer: belasting­frau­de en valse facturen

Dankzij gelekte financiële documenten van de beruchte Panama Papers is een 59-jarige ondernemer uit Dirksland ontmaskerd als belastingfraudeur. De rechtbank legde Edo K. hiervoor een werkstraf op van 180 uur. De inwoner van Goeree-Overflakkee is met de fiscus nog in onderhandeling over een schikking van naar verluidt zo’n 250.000 euro.